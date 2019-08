Cile: governo annuncia proposta riduzione orario di lavoro a 41 ore settimanali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo, nelle parole del deputato Guillermo Ramirez (Udi), sostiene che il proprio progetto "attraverso un'applicazione graduale, accompagnata dalla flessibilizzazione degli orari, tiene conto dell'impatto che genera sul mercato del lavoro", mentre quello dell'opposizione non sarebbe "applicabile nell'attuale contesto". Secondo il deputato Gaston Saavedra (Partito Socialista), "all'esecutivo interessa esclusivamente l'aspetto della flessibilizzazione" e che il suo progetto avrà come conseguenza "un ulteriore precarizzazione" del mercato del lavoro. Preoccupato per entrambe le proposte si è dichiarato invece il settore imprenditoriale. "Per l'industria è una cattiva notizia moltiplicata per due", ha dichiarati il presidente dell'Associazione industrie metallurgiche, Dante Arrigoni. "Il Cile non è preparato a una riduzione dell'orario di lavoro", ha dichiarato da parte sua Ricardo Aritzia, della Società Nazionale dell'Agricoltura. (segue) (Abu)