Cile: governo annuncia proposta riduzione orario di lavoro a 41 ore settimanali (3)

- Pinera, aveva presentato lo scorso maggio un progetto di riforma del mercato del lavoro centrato sull'introduzione di nuovi meccanismi per la flessibilità della carica oraria giornaliera. L'iniziativa puntava a introdurre nel Codice del lavoro un meccanismo individualizzato di organizzazione delle 180 ore lavorative a livello mensile alternativo all'attuale meccanismo di organizzazione settimanale e rispettando il tetto minimo di 45 ore. Il primo progetto dell'esecutivo manteneva inoltre anche il tetto massimo di 12 ore lavorative in una sola giornata e di 48 ore di straordinari mensili, così come l'attuale regime di riposo settimanale. Il testo prevede anche l'introduzione di patti specifici che possono essere negoziati tra imprese e sindacati, un meccanismo simile a quello vigente per gli autotrasportatori e gli assistenti di volo. Tra le misure previste anche alcune destinate ad una maggiore inclusione delle donne così come degli adulti di maggiore età e dei disabili. Presenti anche alcune nuove normative dirette ad una maggiore formalizzazione dei nuovi impieghi legati allo sviluppo di servizi su piattaforme digitali. (segue) (Abu)