Cile: governo annuncia proposta riduzione orario di lavoro a 41 ore settimanali (4)

- Il progetto presentato a maggio dal presidente Pinera insieme al ministro del Lavoro Nicolas Monckeberg, rappresenta inoltre una parte del pacchetto di riforme in materia di mercato del lavoro annunciato all'inizio dell'anno. Tra i punti che erano stati annunciati ma che non sono ancora stati affrontati figurano quello della riforma della segreteria del Lavoro, organo di controllo dipendente dal ministero diretto da Monckeberg. In scaletta l'esecutivo ha anche la riforma dei contratti e dei negoziati collettivi, un punto ben più complesso, e per il quale l'opposizione ha già annunciato il suo disaccordo. Tra i punti che il governo vorrebbe introdurre anche quello che permette sostituzioni in caso di sciopero ed il rafforzamento dei criteri che stabiliscono i servizi minimi previsti sempre in situazioni di astensione. (Abu)