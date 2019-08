Usa: amministrazione Trump vuole limitare poteri statali contro gasdotti e progetti energetici

- L'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa) ha presentato una proposta oggi, 9 agosto, per ridurre la capacità degli Stati di bloccare gasdotti e altri progetti energetici. Si tratta di una mossa dell'amministrazione Trump per dare impulso allo sviluppo domestico di petrolio, gas e carbone. Quattro mesi fa il presidente Donald Trump aveva ordinato all'Epa di cambiare una sezione del Clean Water Act degli Stati Uniti che Stati come New York e Washington avevano usato negli ultimi anni per ritardare progetti di condutture e terminali. "Una volta attuata, questa proposta semplificherà il processo di costruzione di nuovi progetti di infrastrutture energetiche che sono utili per le famiglie, i lavoratori e l'economia americana", ha dichiarato il capo dell'Epa, Andrew Wheeler, in un comunicato stampa. (Was)