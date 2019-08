Kosovo: leader Pdk Veseli, partito non più disposto a cedere ruolo di premier (4)

- I rappresentanti dei partiti politici dell'opposizione in Kosovo hanno lanciato nei giorni scorsi "un ultimatum" al presidente Thaci sostenendo che, se non saranno indette nei prossimi giorni elezioni anticipate, procederanno con lo scioglimento del parlamento. Nei giorni scorsi l'opposizione si è mostrata fiduciosa sulla possibilità di raggiungere la soglia degli 80 voti (due terzi dei 120 seggi del monocamerale di Pristina) per sciogliere l'Assemblea nazionale. Alcuni membri del Partito democratico del Kosovo (Pdk), partner della coalizione di governo uscente, hanno ammonito sul fatto che lo scioglimento del parlamento non sarebbe la soluzione giusta ma bisognerebbe attendere l'annuncio del capo dello Stato. (segue) (Kop)