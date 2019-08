Kosovo: leader Ldk Mustafa, Serbia non merita eliminazione dei dazi (3)

- Nel fine settimana Mustafa è stato confermato per acclamazione alla guida della Lega democratica del Kosovo. Un altro ex leader del partito, Fatmir Sejdiu, non avrebbe ricevuto voti sufficienti per confermare la sua candidatura e avrebbe quindi abbandonato il congresso del partito in segno di protesta. Secondo “Klan Kosova” con la conferma di Mustafa alla guida dell’Ldk l'attuale vicepresidente del partito, Lutfi Haziri, dovrebbe essere nominato dal partito come candidato per l’incarico di primo ministro. Al momento della rielezione, Mustafa ha affermato che il partito si concentrerà ora sui preparativi per le elezioni generali e che l’Ldk non entrerà in alcuna coalizione con il Partito democratico del Kosovo (Pdk). "Oggi abbiamo terminato un processo e ne inizieremo uno nuovo domani", ha affermato Mustafa. (segue) (Kop)