Kosovo-Nord Macedonia: ministro Industria Shala invia lettera a Skopje, via barriere al commercio altrimenti misure speculari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord dovrebbe rimuovere le barriere al commercio nei confronti dei prodotti del Kosovo se non vuole subire misure di reciprocità. E' l'ammonimento lanciato dal ministro dell'Industria e del Commercio uscente di Pristina, Endrit Shala, in una lettera inviata al ministro dell'Economia macedone Kreshnik Bekteshi. Nella visione di Shala, le barriere macedoni all'importazione di pesce dal Kosovo rappresenterebbero una violazione dell'Accordo centro europeo di libero scambio (Cefta) e sono fonte "di una grande preoccupazione per il mio governo, per cui vi invito a trovare una soluzione alla questione quanto prima". Il ministro kosovaro ha ribadito che Pristina si attende da Skopje la rimozione di queste barriere al commercio "altrimenti saremo costretti a reagire". "La reazione implicherebbe lo stesso trattamento per i prodotti dalla Macedonia del Nord che entrano nel mercato della Repubblica del Kosovo", ha dichiarato Shala nella lettera. (Kop)