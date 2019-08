Siria: Cavusoglu, zona di sicurezza “di cruciale importanza” per la Turchia (2)

- In settimana sono stati annunciati alcuni punti chiave dell’intesa raggiunta al termine di tre giorni di riunione tra ufficiali turchi e statunitensi: la “zona di sicurezza” verrà utilizzata per assicurare il ritorno in patria dei rifugiati siriani che attualmente si trovano in Turchia; inoltre, verrà istituito in Turchia un Centro operativo congiunto che si occuperà dell’operazione. L’intesa dovrebbe allontanare lo spettro di una nuova offensiva turca nel nord della Siria, a lungo minacciata negli ultimi mesi. Non sono stati tuttavia resi noti ulteriori dettagli sull'ampiezza della “zona di sicurezza” (la Turchia chiede che sia di almeno 32 chilometri, richiesta ritenuta eccessiva dagli Stati Uniti) e sulla sua natura. Damasco ha quindi accusato Ankara e Washington di violare la sovranità siriana e sostiene che la “zona di sicurezza” sia “al servizio delle ambizioni espansionistiche turche”. (Res)