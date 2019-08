Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), su incendio ai Camaldoli serve un'indagine approfondita

- "Dopo il vasto rogo di ieri, un nuovo incendio è esploso ai Camaldoli, a Napoli. E' il secondo episodio in meno di 24 ore, è chiaro che c'è qualcosa che non va". Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi alla Regione Campania, e Marco Gaudini, consigliere comunale di Napoli per Il Sole che ride. "Ieri - hanno proseguito - bruciò una grossa fetta di vegetazione, con lo colonne di fumo che raggiunsero, con il loro odore acre, anche il centro abitato. Sono stati nuovamente allertati in tempo reale i vigili del fuoco per sedare al più presto le fiamme e limitare i danni sia alla vegetazione che ai cittadini. E' chiaro, però, che serve un'indagine approfondita per capire cosa abbia scatenato i due roghi in un lasso di tempo così breve". "Seguiremo attentamente la vicenda - hanno concluso Gaudini e Borrelli - per far luce sulla situazione". (Ren)