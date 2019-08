Calabria: 6mln di risorse per svincolo A2 di Settimo Rende (Cs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Calabria ha approvato oggi un piano di interventi per la viabilità a supporto dello svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo che sarà realizzato da Anas a Settimo di Rende (Cs). 6 milioni e mezzo di euro per opere accessorie propedeutiche alla realizzazione dello svincolo stesso che consentiranno di integrarlo nel territorio dei comuni di Rende e Montalto Uffugo (Cs) e senza i quali l’opera non potrebbe essere realizzata. In merito il presidente della Regione Mario Oliverio ha dichiarato: “Gli interventi finanziati dalla Regione completano il progetto del nuovo svincolo ponendo le basi perché il territorio benefici a pieno dall’opera. Si contribuisce così a risolvere i problemi di congestionamento del traffico nei comuni di Rende e Montalto; si facilita la mobilità da e verso l’Unical e la zona industriale di Rende e si creano le premesse, anche attraverso l’integrazione con il trasporto ferroviario, per rapidi collegamenti nazionali. Lo svincolo ha una rilevanza di primo piano nell’area nord della Regione ed è un tassello importante nello sviluppo del sistema di trasporti della regione. Rientra in una precisa visione del trasporto regionale, basata su principi di integrazione, efficienza ed efficacia, che questa amministrazione ha concepito e portato avanti con coerenza". "Dalle infrastrutture – ha infine dichiarato il presidente Oliverio - passa gran parte delle speranze di sviluppo economico e sociale della nostra Regione. Con quest’opera siamo convinti di dare un contributo importante al miglioramento dell’economia e della qualità della vita dei cittadini”. (segue) (Ren)