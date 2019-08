Emilia-Romagna: Bonaccini, dopo Cerignale (Pc) continuiamo a investire sulla montagna (2)

- "Come Regione - ha sottolineato Bonaccini - abbiamo lavorato proprio in questa direzione, rendendo disponibili, per la sola Alta Val Trebbia, 5 milioni e 600 mila euro dal Piano di sviluppo rurale, che hanno permesso di finanziare più di 600 domande nell’intero territorio. Ma siamo andati oltre, con due provvedimenti, il primo già diventato legge, pensati proprio per contrastare lo spopolamento e favorire la presenza delle aziende nelle aree montane: il taglio dell’Irap e i contributi a fondo perduto alle giovani coppie e famiglie per comprare o ristrutturare casa”. “Infine - ha concluso Bonaccini- anche le risorse che abbiamo voluto destinare a botteghe storiche, piccoli negozi, bar e pubblici esercizi vanno in questa direzione: sostenere realtà fondamentali per i tanti piccoli centri, urbani e montani, dell’Emilia-Romagna. Perché non può esserci crescita per la nostra regione se non c’è crescita per il nostro Appennino”. (Ren)