Governo: Pd, follia Salvini costata 15 miliardi a risparmiatori

- "La follia e l'irresponsabilità di Salvini sono costate solo oggi 15 miliardi ai risparmiatori e investitori italiani, andati in fumo con il crollo della Borsa di Milano. Lega e M5S stanno portando il Paese verso il baratro. Il Pd è l'unica forza politica italiana in grado di garantire stabilità e futuro al Paese. Si vada subito al voto per porre fine a questa agonia". Lo scrive in una nota il senatore e responsabile economia del Pd Antonio Misiani. (Com)