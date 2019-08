Autonomia: Regione Piemonte chiede più poteri su 23 competenze previste da Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo la Regione richiede maggiori poteri sulle restanti materie già previste nella precedente amministrazione. Inclusa la gran parte di quelle già richieste al governo. Come ad esempio: il trasferimento di funzioni amministrative relative agli interventi per la gestione del rischio sismico; l'affidamento al presidente della Giunta regionale, quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione, del potere di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale quando si verificano o stanno per verificarsi eventi calamitosi di rilevanza sostanzialmente regionale; il riconoscimento alla Regione della competenza per emanare norme per attività di prevenzione e dissesto idrogeologico comprendenti anche la pulizia degli alvei nei fiumi; disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dello status giuridico del personale della scuola, con particolare riguardo all'adozione di interventi sul personale docente, ivi compresa la definizione dei criteri per l'attività di reclutamento regionale e la sua successiva attuazione e infine il trasferimento delle funzioni amministrative per la concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti in Piemonte. (segue) (Rpi)