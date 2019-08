Autonomia: Regione Piemonte chiede più poteri su 23 competenze previste da Costituzione (3)

- Il nuovo documento è aperto alle modifiche del Consiglio regionale, dove verrà esaminato in Commissione dal 4 settembre, prima di tornare in Giunta per una seconda adozione ed essere infine inviato al Consiglio per l'approvazione finale in aula. "Potenziare la nostra richiesta di autonomia era uno dei primi impegni del nostro governo e a soli due mesi dall'insediamento abbiamo già avviato un grande lavoro che ci permetterà di recuperare il tempo perduto e di affiancarci a Lombardia e Veneto nel rivendicare da Roma quello che spetta al Piemonte - commenta il presidente Alberto Cirio - Ora con il prezioso confronto in Consiglio regionale approfondiremo nel dettaglio questo progetto e insieme arriveremo alla proposta definitiva da presentare al governo". (Rpi)