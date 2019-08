Regione Lazio: Lega, nozze tra Pd e M5s, ma Zingaretti è al capolinea

- "Nicola Zingaretti va avanti con l'ennesima maggioranza variabile grazie ai 5 Stelle, i quali hanno garantito il numero legale al Pd costretto a richiamare qualche consigliere, pronto per la vacanza nella notte, per approvare la proposta di legge sul Caporalato presentata dal centrosinistra". Così in una nota il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi, Laura Corrotti e Daniele Giannini. "È davvero incredibile - aggiunge - che si tenga in piedi ancora Zingaretti, assente per motivi istituzionali ufficialmente ma presente in tv e alla festa dell'Unità in Emilia Romagna. Insieme a Fratelli d'Italia e Forza Italia abbiamo bloccato i lavori dell'aula, rinviando a settembre la 'marchetta' del Pd al M5s dopo aver spianato la strada sul Ptpr nel quale c'è stato l'ennesimo schiaffo agli agricoltori! L'unica soluzione è mandare a casa Zingaretti". (Com)