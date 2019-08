Governo: Ronzulli (FI), coalizione M5s-Pd sarebbe schiaffo a democrazia

- "Una manovra di palazzo non può risolvere il problema degli italiani. Da questa crisi non deve nascere un governo degli sconfitti, di Cinque stelle e Partito democratico", ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori azzurri, in una dichiarazione al Tg5. "Sarebbe uno schiaffo per la democrazia, per gli elettori che da anni premiano il centrodestra unito e che avrà le ricette per riformare profondamente il paese", ha concluso Licia Ronzulli. (Rin)