Governo: D'Uva-Patuanelli (M5s), Lega ammette responsabilità aumento Iva, giocano su pelle italiani

- I capigruppo del Movimento 5 stelle di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, sottolineano la "gravissima ammissione di responsabilità da parte dei capigruppo della Lega, Molinari e Romeo, i quali, senza vergogna, dichiarano che con elezioni autunnali ci sarebbe il rischio che aumenti l'Iva. È evidente - affermano in una nota - che, scatenando la crisi di governo dalla spiaggia, Salvini abbia tradito gli italiani aprendo a questo pericoloso scenario le cui ricadute verrebbero pagate a caro prezzo dai cittadini. Solo oggi la crisi di governo, scatenata dall'arroganza del ministro dell'Interno, ha mandato in fumo oltre 15 miliardi di euro di capitalizzazione. Salvini sta giocando sulla pelle degli italiani, la storia lo giudicherà per questo", concludono D'Uva e Patuanelli. (Com)