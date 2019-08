Nidi Roma: Campidoglio, al lavoro per garantire messa a norma antincendio dei 7 asili Municipio XI. Aperture entro fine settembre

- "Per garantire la messa in sicurezza e l'adeguamento alla normativa antincendio, sette asili nido situati nel Municipio XI sono interessati da lavori di ristrutturazione. Le strutture riapriranno sulla base del seguente cronoprogramma: nido bussola D'Oro, Aquilone Blu e Mais e Girasole il 16 /9/2019; nido Coccole e Colori e nido Idea apertura prevista il 23/9/2019; nido Chiaromonte apertura prevista il 30/9/2019". Così una nota del Campidoglio. "Il lavoro in sinergia tra amministrazione capitolina e Municipio XI ha consentito di ridurre al minimo i disagi per i bambini e per le loro famiglie a fronte di interventi fondamentali e attesi da anni che garantiranno per la prima volta la messa a norma di sette strutture rispetto a un tema imprescindibile come l'antincendio", sottolineano l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Laura Baldassarre e il collaboratore del Municipio XI, Mario Torelli. (Com)