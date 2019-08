Forza Italia: Ruggieri (FI), bene nomina Bestetti a capo giovani azzurri

- Per Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, "la nomina di Marco Bestetti a capo dei giovani di Forza Italia è una splendida notizia: preparato, serio, brillante, coraggioso, leale, comunicativo, in grande sintonia col territorio che lo ama lo vota da anni. Il presidente Berlusconi e tutta Forza Italia oggi fanno un gran bel colpo - scrive Ruggieri su Facebook - il momento politico richiede gente brillante, coraggiosa e di carattere. Marco lo è. Buon lavoro a lui e infiniti complimenti al presidente Berlusconi per la scelta". (Com)