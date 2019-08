Governo: Miceli (Pd), grazie a Salvini bruciati 15 miliardi in un giorno

- "Ecco i risultati del primo giorno di crisi. Da una stima approssimativa, Piazza Affari in totale ha bruciato in un solo giorno 15 miliardi. La Borsa italiana chiude in calo del 2,48 per cento". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli che poi elenca una serie di dati del listino di Milano. "Sul listino principale - scrive Miceli - il crollo è impressionante: A2A (-3,27 per cento), Azimut (-3,69 per cento), Banco Bpm (-9,12 per cento), Bper (-7 per cento), Buzzi (-3,61 per cento), Campari (-2,06 per cento), Cnh Industrial (-2,76 per cento), Exor (-2,2 per cento), Fca (-2,06 per cento), Ferragamo (-2,1 per cento), Ferrari (-2,1 per cento), Fineco (-4,05 per cento), Generali (-2,71 per cento), Intesa Sanpaolo (-3,63 per cento), Italgas (-4,05 per cento), Leonardo (-4,31 per cento), Mediobanca (-2,66 per cento), Pirelli (-4,36 per cento), Poste Italiane (-6,68 per cento), Prysmian (-3,42 per cento), Snam (-3,07 per cento), Telecom Italia (-5,85 per cento), Terna (-3,52 per cento), Ubi Banca (-8,42 per cento), Unicredit (-5,13 per cento) e Unipol (-3,63 per cento). Lo spread - aggiunge Miceli - è schizzato a 240, un dato che pesa oltre un miliardo di euro sugli interessi che l'Italia pagherà sui propri titoli di Stato. Come se non bastasse, l'esercizio provvisorio si fa sempre più vicino e l'aumento dell'Iva appare ormai inevitabile. Complimenti Capitano", conclude Carmelo Miceli. (Com)