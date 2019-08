Russia: esplosioni in deposito munizioni ad Achinsk, almeno cinque feriti

- Almeno cinque persone sono rimaste ferite in seguito a nuove esplosioni avvenute nel deposito di munizioni vicino la città di Achinsk, in Siberia. E' quanto riferito da un portavoce dei servizi di emergenza regionale all'agenzia di stampa "Sputnik". "500 metri a nord del villaggio di Kamenka, un esplosione è avvenuta durante lo spostamento di un treno cargo, seguito da un'onda d'urto e da danni ai vetri del treno", ha riferito il portavoce. Già nei giorni scorsi alcune persone erano rimaste ferite in seguito ad esplosioni verificatesi nello stesso deposito di munizioni della località siberiana. (Rum)