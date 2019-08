Governo, Meloni a Di Maio: solo esecutivo sovranista può evitare in extrermis aumento Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Di Maio, se dovesse aumentare l'Iva al 25 per cento non sarà perché questo governo è finito, ma perché questo governo è iniziato”. Lo ha scritto su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. “Anzi, è proprio mandando a casa voi, il reddito di cittadinanza, il no Tav e compagnia bella che un governo sovranista può evitarlo in extremis", ha aggiunto.(Rer)