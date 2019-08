Libano: "importante finanziatore di Hezbollah" condannato a 5 anni negli Usa

- Kassem Tajeddine, cittadino libanese considerato un importante finanziatore del movimento sciita Hezbollah, è stato condannato a cinque anni di carcere negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il viceprocuratore generale Brian Benczkowski, che ha definito la sentenza "l'ultimo esempio pubblico degli sforzi del dipartimento di Giustizia per smantellare Hezbollah e le sue reti di sostegno". Tajeddine è stato condannato anche a una multa da 50 milioni di dollari per aver violato le sanzioni statunitensi sul Partito di Dio. L'uomo, 63 anni, era stato estradato dal Marocco negli Stati Uniti nel 2017. Impegnato nel commercio di materie prime in Medio Oriente e in Africa, è considerato un "importante collaboratore finanziario" di Hezbollah, che è considerata dagli Stati Uniti un'organizzazione terroristica. Tajeddine avrebbe anche combattuto in Siria al fianco delle forze del presidente Bashar al Assad. (Res)