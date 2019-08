Governo: Salvini, stiamo preparando il futuro

- "Non si governa con i signor no. L'Italia ha bisogno di lavoro, strade, scuole, ospedali e ferrovie, non di assistenza o elemosine". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Peschici, a Foggia. "Ma questo è il passato, e noi stiamo preparando il futuro". ha aggiunto. (Rer)