Messico: bilancia commerciale, a giugno attivo record dal 1993 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dinamismo dell'export, osserva il quotidiano "El Economista", è legato in gran parte alle prestazioni positive della manifattura, in particolare quella legata al settore automobilistico, e dell'agroalimentare. Si parla di un aumento complessivo del manifatturiero pari al 5,6 per cento su anno, di un incremento del 7,3 per cento dei componenti e accessori per automobili e del 9,3 per cento per l'agroalimentare. Male invece le vendite del settore energetico, petrolifero in particolare, e di altri prodotti estrattivi. A giugno le esportazioni petrolifere sono calate fino al 19,3 per cento su anno, quelle di prodotti minerari ed estrattivi hanno battuto il segno negativo del 6 per cento. (Mec)