Minori: M5s, crisi governo blocca lavoro su affidi e commissione inchiesta

- "I cittadini italiani, in particolare quelli della Val d'Enza e tutti coloro che si erano interessati al tema degli affidi dopo lo scandalo scaturito dall'inchiesta ‘Angeli e Demoni’ devono sapere che con la caduta del Governo Conte per colpa di Salvini si interromperà il lavoro del Ministro Bonafede che proprio ieri aveva dialogato con associazioni e famiglie”. Lo dichiarano, in una nota, le parlamentari del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni e Stefania Ascari e la senatrice pentastellata Maria Laura Mantovani. “Salta anche il lavoro della commissione d'inchiesta parlamentare sugli affidi, il cui iter era appena iniziato con procedura d'urgenza – sottolineano - Salvini avrà la faccia tosta di ripresentarsi a Bibbiano e in Val d'Enza a dire che a lui interessano bambini e famiglie?".(Com)