Caserta: Ficco e Pirro (Saues), nuovo direttore generale e sanitario Asl riorganizzino servizi di urgenza

- "Auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale e al nuovo direttore sanitario dell'Asl casertana recentemente nominati, certi che sapranno affrontare proficuamente le criticità aziendali, ed in particolare quelle relative alla riorganizzazione del servizio di urgenza ed emergenza, in una logica di dialogo costruttivo con la nostra organizzazione sindacale, con tutto il personale, nell'interesse dei pazienti". Lo hanno affermano il presidente Nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco e il presidente Aziendale Saues Maria Rosaria Pirro. "Nell'immediato – hanno spiegato – auspichiamo che la decisione assunta ieri da tre dei quattro medici a progetto nel servizio di emergenza territoriale di non accettare l'incarico nel Salernitano, sede effettivamente troppo distante dalla loro residenza, e di rinviare ulteriori determinazioni su sedi più vicine a fine ottobre, possa consentire ai nuovi vertici aziendali una revisione delle loro posizioni lavorative consentendo che gli stessi proseguano il loro servizio nella propria provincia di residenza". "Il tutto – hanno concluso i sindacalisti – nelle more di poter affrontare il tema dell'affidamento dei relativi incarichi in regime di convenzione con l'Asl casertana". (Ren)