FI: Bestetti nominato commissario nazionale Giovani

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato Marco Bestetti, presidente del settimo Municipio di Milano, commissario nazionale di Forza Italia Giovani. "Prosegue - ha affermato il leader azzurro - il deciso percorso di rinnovamento di Forza Italia, che punta su nuove energie, competenti e affidabili come Marco, a cui auguro di cuore buon lavoro. Sono certo che si dimostrerà all'altezza del compito e del delicato momento politico, che richiede determinazione per riportare in alto Forza Italia e al voto l'Italia del fare, positiva e concreta, libera e liberale, che non si arrende e che è stata messa in pericolo da un anno di fallimentare governo", ha concluso Berlusconi.(Com)