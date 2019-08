Calabria: 6mln di risorse per svincolo A2 di Settimo Rende (Cs) (2)

- Nello specifico, gli interventi finanziati consentiranno di collegare lo svincolo con l’università della Calabria e con l’area industriale di Rende. In particolare l’università sarà così dotata di un secondo accesso, sul lato nord, cioè il lato opposto a quello attuale. Sarà realizzato un by-pass fra via Cristoforo Colombo e Settimo di Montalto, che consentirà di ridurre il traffico sulla “SS19 delle Calabrie” oggi spesso congestionato. Il by-pass sarà realizzato recuperando il vecchio tracciato A3 dismesso. Infine, hanno sottolineato dalla Regione, considerando la prevista realizzazione in località Santa Maria di Settimo, nel comune di Montalto Uffugo, di una nuova stazione ferroviaria di importanza strategica a livello regionale, sarà adeguata la viabilità in prossimità della futura stazione, assicurando anche la presenza di un’ampia area parcheggi. (Ren)