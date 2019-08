Colombia: Usa ribadiscono sostegno in lotta all'Eln

- Il procuratore statunitense Zachary Terwillige ha confermato ieri durante un incontro con il presidente colombiano Ivan Duque il sostegno degli Stati Uniti nella lotta al gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln), il gruppo armato al momento più potente attivo in Colombia. “Veniamo non solo per riaffermare la nostra determinazione, ma per andare oltre nella lotta condivisa contro l'Eln", ha detto Terwillige, secondo quanto riferisce il quotidiano El Espectador. “L'Eln mantiene il controllo del territorio e influenza del traffico di droga attraverso la criminalità e una violenza spietata che colpiscono i cittadini della Colombia e degli Stati Uniti. Ecco perché ci impegniamo a smantellare (questo gruppo)", ha detto il procuratore. Duque, per parte sua, ha ribadito l’impegno della Colombia nella lotta al narcotraffico, alla corruzione e al crimine transnazionale. (segue) (Mec)