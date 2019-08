Colombia: Usa ribadiscono sostegno in lotta all'Eln (2)

- Il governo colombiano ha interrotto i colloqui di pace con l'Eln dopo l’attentato che lo scorso gennaio ha colpito la scuola di polizia di Bogotà, rivendicato dal gruppo armato. Nei giorni scorsi Bogotà ha annunciato che avrebbe inviato a Cuba, che ha ospitato i colloqui, richiesta formale di estradizione per tutti gli ex negoziatori dell'Eln, coinvolti nell’attacco. L'Eln, per parte sua, ha annunciato lo scorso 3 luglio di avere inviato al Consiglio di sicurezza Onu, al Vaticano e al Comitato internazionale della Croce Rossa un documento in cui chiede di riprendere i negoziati di pace con il governo di Bogotà. (segue) (Mec)