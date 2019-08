Colombia: Usa ribadiscono sostegno in lotta all'Eln (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro dovere è continuare a cercare una soluzione politica al conflitto”, si legge nello scritto, presentato in conferenza stampa a L’Avana. L’obiettivo è “continuare a costruire su quello che abbiamo costruito, che i progressi ottenuti finora non vadano perduti e che non si debba ricominciare tutto daccapo”, quando il dialogo riprenderà, ha detto María Consuelo Tapias, uno dei membri della delegazione dell’Eln a Cuba. “Siamo in guerra e quello che volgiamo è mettere fine a questa guerra”, ha dichiarato Aureliano Carbonell, un altro membro della delegazione. “Dobbiamo sederci di nuovo la tavolo dei negoziati e concordare un cessate il fuoco bilaterale”, ha aggiunto. (segue) (Mec)