Rifiuti Roma: Pedica (Pd), Raggi sta ancora a caro amico

- "Dopo più di tre anni dal suo arrivo in Campidoglio, Raggi sui rifiuti sta ancora a caro amico. Non riesce a smaltirli, non riesce a mandarli all'estero e la città è sempre più sporca. La sindaca riesce solo a fare lo scaricabarile e chiedere continuamente aiuto alla Regione". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Le ordinanze - aggiunge - non risolvono il problema per sempre. Serve uno sforzo per far tornare la situazione alla normalità 365 giorni l'anno. Servono nuovi impianti e una differenziata che funzioni veramente e non la solita romanella di Raggi. È ora di tirare fuori un piano vero, altrimenti Roma sarà sempre in perenne emergenza". (Com)