Emilia-Romagna: Bonaccini, dopo Cerignale (Pc) continuiamo a investire sulla montagna

- E' stata inaugurata a Cerignale, nel Piacentino la centralina idroelettrica realizzata con quasi 300mila euro di contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano di sviluppo rurale. Un paese a carbonio zero, che potrà utilizzare tutta l’energia necessaria da fonti rinnovabili. Un impianto all’avanguardia, la cui energia confluirà nella rete nazionale per coprire le esigenze di illuminazione pubblica e l’utenza del municipio: a regime contribuirà dunque ad azzerare le emissioni dell’intero comune, grazie ai numerosi progetti di uso razionale delle fonti rinnovabili che sono stati realizzati. Il taglio del nastro con il sindaco Massimo Castelli e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha anche ricevuto il riconoscimento “Amico della montagna”, attribuito dal Consiglio comunale di Cerignale a persone che abbiano a cuore i temi della terra, del contrasto allo spopolamento, della valorizzazione delle aree montane; premiati anche Carlin Petrini, Ermete Realacci e Michele Serra. Poi la due giorni di visita del presidente in Val Trebbia, iniziata nella frazione di Perino, comune di Coli, per un confronto con amministrazione e cittadini, proseguirà a Bobbio, Corte Brugnatella e Lugagnano. In merito il presidente Bonaccini ha dichiarato: “Coniugare salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio, soprattutto nelle zone agricole di collina e montagna più svantaggiate, è uno degli obiettivi di buon utilizzo dei fondi europei che ci siamo dati a inizio legislatura, e la struttura che oggi inauguriamo ne rappresenta in pieno l’idea. Il futuro di queste aree si gioca sulla possibilità di garantire servizi essenziali per la popolazione e sulla capacità delle Amministrazioni di rispondere ai bisogni dei cittadini: penso alla fibra ottica, alle strutture socioassistenziali e di pubblico servizio, ai trasporti". (segue) (Ren)