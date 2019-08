Perugia: da domani alla Galleria nazionale l'esposizione della "Madonna col Bambino"

- Tornerà a Perugia il dipinto su tavola "Madonna col Bambino", trafugato nel 1990 e attribuito al Pinturicchio. L'opera, che resterà esposta nella Galleria azionale dell'Umbria da domani fino al 26 gennaio prossimo, è rientrata in Italia grazie alla diplomazia culturale condotta dal ministero per i Beni e le attività culturali e all'attività investigativa dei carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale. In merito il Ministro Bonisoli ha dichiarato in un video messaggio: "Questo ennesimo recupero mi rende particolarmente contento sia perché un altro frammento del nostro immenso patrimonio culturale è tornato nel nostro Paese, sia perché sarà possibile renderlo fruibile, per un periodo di tempo, ai cittadini e ai turisti che andranno a visitare la Galleria Nazionale dell'Umbria. L'evento di oggi sottolinea, ancora una volta, quanto sia importante che questo Paese porti avanti, nel modo più efficace, costante e determinato possibile, le iniziative di diplomazia culturale. Il ministro plenipotenziario Marco Ricci, intervenuto su delega di Bonisoli ha affermato: "Grazie alla diplomazia culturale si restituiscono alle culture di appartenenza opere d'arte illecitamente sottratte, ma, altresì, si contribuisce a promuovere un mercato dell'arte internazionale basato su principi e valori etici universalmente accettati". Per il generale di brigata Fabrizio Parrulli, comandante dei carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale "ancora una volta, grazie alle preziose informazioni contenute nella Banca Dati dei Beni culturali illecitamente sottratti, anche a distanza di quasi trent'anni, è stato possibile individuare il dipinto rubato, che da oggi fa ufficialmente il suo ritorno". (segue) (Ren)