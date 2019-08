Perugia: da domani alla Galleria nazionale l'esposizione della "Madonna col Bambino" (2)

- "Questo recupero - ha aggiunto il generale Parrulli - dimostra, ancora una volta, da un lato il carattere sempre più transnazionale delle attività criminali in questo settore e dall'altro l'importanza dello scambio di informazioni, anche tra le Forze di polizia di diversi Paesi, come sistema consolidato di cooperazione internazionale per contrastare efficacemente i reati in danno del patrimonio culturale". Il direttore della Galleria nazionale dell'Umbria Marco Pierini ha sottolineato: "Il Museo è il luogo dove le opere sottratte al territorio, un tempo con violenza, adesso per amorevole premura, trovano una nuova casa e assumono una funzione e un valore diversi". "È bello - ha concluso - che anche opere abituate da sempre a mostrarsi nell'intimità delle raccolte private possano godere di un pubblico più vasto, come accadrà per qualche mese alla splendida 'Madonna col Bambino' la cui pertinenza con la raccolta della Galleria Nazionale dell'Umbria è palesemente testimoniata dalle tante consorelle che la accolgono dalle pareti del museo". (Ren)