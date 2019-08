Siria: nuovo attacco governativo a Kabani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito arabo siriano ha lanciato un nuovo attacco sulla roccaforte jihadista di Kabani, territorio montuoso nel nord-ovest del paese, dopo che la città è stata oggetto di intensi raid aerei cui hanno preso parte anche le forze russe. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar”. L’offensiva è guidata dalla quarta Divisione armata ed è iniziata questa mattina. I governativi sono subito giunti a un confronto armato con i gruppi jihadisti che controllano la città: il Partito islamico del Turkestan (composto in gran parte da combattenti stranieri) e Tahrir al Sham (l’ex Fronte al Nusra). Gli scontri sono andati avanti nel pomeriggio ma per il momento, così come in precedenti operazioni condotte nella stessa area, l’Esercito arabo siriano non ha fatto registrare progressi. Questo nonostante la scorsa notte le forze russe avessero condotto una serie di raid con l’obiettivo di indebolire le difese dei ribelli. Finora tutti i tentativi lanciati dallo scorso maggio dalle forze governative per riprendere Kabani si sono risolti in un nulla di fatto. (Res)