Piemonte: Regione approva linee guida per blocchi del traffico e limitazione emissioni inquinanti

- Dal 1 ottobre 2019 tornano i blocchi al traffico a Torino e nei comuni limitrofi con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, dove i valori limite di PM10 e del biossido di azoto NO2 siano stati superati per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni. Si tratta di 34 comuni. Rispetto agli anni scorsi ci sono tre novità: 1) dieci comuni con una popolazione complessiva di circa novantamila abitanti, da quest'anno, sono esclusi dalle limitazioni. Saranno esentati dalle misure restrittive i comuni di Alpignano, Trofarello, Santena, Carignano, La Loggia, Druento, Pino torinese, Cambiano, Candiolo e Pecetto, per i quali le rilevazioni dell'Arpa hanno registrato un miglioramento della qualità dell'aria; 2) sono previste delle deroghe per i veicoli condotti da persone con Isee del nucleo familiare inferiore ai 14.000 euro; 3) deroghe anche ai mezzi che sono funzionali al servizio di autoveicoli definiti secondo il codice della strada (art. 54) "per trasporti specifici" e "per uso speciale" e che si muovono assieme ad essi, come ad esempio i furgoni in appoggio ai montacarichi durante i traslochi. (segue) (Rpi)