Piemonte: Regione approva linee guida per blocchi del traffico e limitazione emissioni inquinanti (2)

- Rispetto allo scorso anno è stato confermato l'esonero per i veicoli condotti da persone con oltre 70 anni di età: solo un veicolo per nucleo familiare e solo a condizione che non abbiano veicoli che potrebbero circolare liberamente. Prorogata la deroga anche per i veicoli degli operatori economici che accedono o escono dai mercati e dalle fiere autorizzate dai Comuni e dei veicoli al servizio delle manifestazioni autorizzate. "La qualità dell'aria in Piemonte - ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - è tendenzialmente migliorata rispetto agli ultimi anni. Abbiamo introdotto nuove deroghe per andare incontro alle categorie più deboli. Ci impegnano nei prossimi mesi a emettere bandi per incentivare il cambio dei mezzi pubblici e privati". (Rpi)