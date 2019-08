Tanzania: arresto giornalista Kabendera, appello di Londra e Washington per regolare processo (2)

- Il giornalista è stato arrestato lunedì. Lo ha reso noto il suo avvocato Jebra Kambol ai media tanzaniani, secondo cui Kabendera è stato trasferito presso l'unità di criminalità informatica per essere interrogato. In particolare, il giornalista è accusato di sedizione in relazione a un articolo pubblicato su “The Economist” in cui attaccava duramente il presidente tanzaniano John Magufuli, reo a suo dire di demolire la libertà nel paese. “A Erick è stata negata la cauzione della polizia nonostante il fatto che questa sia un diritto costituzionale riconosciuto in Tanzania”, ha dichiarato il legale. Da quando Magafuli, soprannominato il “Bulldozer”, è entrato in carica nel 2015 le leggi che limitano la libertà dei media sono state inasprite e numerosi giornali e stazioni radio sono stati sospesi per incitamento all’odio. (Res)