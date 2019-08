Rifiuti Roma: Raggi, cabina politica ha stabilito linea, necessario che tecnici lavorino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da settimane chiedo la riunione della cabina di regia al ministero. Il punto qui è tecnico. È necessario che i tecnici lavorino. La cabina politica aveva stabilito una linea adesso però nel momento in cui le aziende non rispettano quanto adottato con l'ordinanza bisogna adottare degli accorgimenti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante un punto stampa in Campidoglio a seguito della notizia della necessità di proseguire fino a novembre il conferimento contingentato dei rifiuti indifferenziati nei Tmb di Colari a Malagrotta. "Il tema dei rifiuti - ha aggiunto - è uno dei pochi su cui la collaborazione tra più livelli sia pubblici sia privati è fondamentale nel momento in cui la si disallinea la catena si blocca tutto". (xcol4)