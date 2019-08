Algeria: migliaia di manifestanti nella capitale per il 25mo venerdì di proteste

- Migliaia di manifestanti algerini sono scesi oggi nelle strade di Algeri per il 25mo venerdì consentivo di protesta contro l’establishment al potere. Secondo quanto riferiscono i media locali, le forze di sicurezza hanno istituito fin da questa mattina una serie di blocchi per filtrare gli ingressi nel centro della città con decine di veicoli della polizia dislocati nelle aree interessate dalle manifestazioni. L’entità dei blocchi all’ingresso delle vie che conducono verso il centro della capitale sarebbe, secondo alcuni testimoni, decisamente più vasta rispetto alla scorsa settimana, ed è stato dispiegato nonostante la richiesta di una loro sollevamento emersa durante gli incontri dell’Istanza nazionale di dialogo e mediazione. Tra gli slogan scanditi dai manifestanti durante la protesta: "Vogliamo uno stato civile e non militare", "siamo stanchi dei generali”, “consenti ai nostri figli di celebrare l'Eid con noi".(Ala)