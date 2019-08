El Salvador: Bukele, a breve avremo commissione internazionale contro impunità (2)

- L'idea di dotare il paese di uno strumento di questo genere era già emersa in passato. A settembre del 2015, ricorda il quotidiano "El Mundo", l'iniziativa era appoggiata dal partito del'Alleanza repubblicana nazionalista (Arena) ma respinta da altre tre importanti forze politiche del paese: Il Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale (Fmln), il Partito di concertazione nazionale (Pnc) e il centrista Grande alleanza per l'unità nazionale (Gana). Nel 2018 il partito Gana, cui è entrato a far parte Bukele, ha fatto sua la proposta. Al momento sui media si discute di quel iter legale debba essere seguito per l'eventuale approvazione della commissione. Di certo però il partito Gana non dispone della maggioranza assoluta al Congresso e, nel caso, dovrebbe comunque ottenere l'appoggio di altre forze. (segue) (Mec)