Infrastrutture: Serbia, presidente Vucic visita lavori ferrovia Stara Pazova-Novi Sad

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha visitato oggi i lavori di ristrutturazione sulla linea ferroviaria Stara Pazova-Novi Sad, nella provincia autonoma della Vojvodina. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic era accompagnato dal direttore della società russa Rzd International, Sergej Pavlov, l'ambasciatore russo a Belgrado Aleksander Botsan-Kharchenko, e il ministro serbo delle Infrastrutture Zorana Mihajlovic. Agli inizi di luglio l'ambasciatore Botsan-Kharchenko ha detto che la Russia è pronta a concedere un prestito a favore della Serbia per lo sviluppo delle sue infrastrutture ferroviarie. Secondo quanto precisato dal diplomatico, il prestito ammonterà a 172,5 milioni di euro. "Come concordato in occasione della visita di Putin a Belgrado il 17 gennaio, stiamo preparando un accordo intergovernativo per concedere un prestito che servirà anche per continuare a sviluppare le infrastrutture della Serbia e per creare un moderno centro di controllo", ha detto l'ambasciatore. (segue) (Seb)