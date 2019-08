Infrastrutture: Serbia, presidente Vucic visita lavori ferrovia Stara Pazova-Novi Sad (5)

- "All'interno di questo contratto 127 milioni andranno per la costruzione di un centro unificato per le spedizioni ferroviarie, mentre un'altra parte del denaro è mirata alla costruzione delle infrastrutture elettrotecniche nella sezione Stara Pazova-Novi Sad e alla stesura della documentazione relativa al progetto di ricostruzione della ferrovia per Bar (Antivari, in Montenegro)", ha detto il ministro. Lo scorso novembre la Mihajlovic ha incontrato a Belgrado Sergej Pavlov, direttore generale della Rzd International, controllata delle Ferrovie russe dello Stato. Al centro del colloquio è stata la ricostruzione della sezione ferroviaria fra Belgrado e Antivari (Bar), in Montenegro. "La ricostruzione della tratta è per il governo serbo uno dei progetti chiave nel settore ferroviario. Insieme a Rzd abbiamo già rinnovato 77,6 chilometri di questa sezione, fra Resnik e Valjevo, e vogliamo proseguire al più presto con la ricostruzione dei restanti 210 chilometri fino al confine con il Montenegro", ha detto la Mihajlovic. (segue) (Seb)