Roma: controlli Cc da Parioli e piazza Bologna, sequestrato un locale. Daspo urbano per 7 parcheggiatori abusivi

- Ieri notte, i carabinieri della compagnia Roma Parioli, unitamente ai colleghi del Nucleo radiomobile di Roma e dei Nas, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di degrado e illegalità nei quartieri Nomentano, Parioli e Salario – Trieste, e in piazza Bologna, centro nevralgico della movida universitaria. I carabinieri hanno eseguito mirati posti di controllo nel corso dei quali hanno denunciato a piede libero 4 persone: un 28enne, originario della provincia di Bologna, trovato alla guida della sua autovettura sprovvisto di patente di guida, già revocata; un 38enne romano, un 44enne di Genova e un 56enne romano per guida in stato di ebbrezza, perché trovati con un tasso alcolemico oltre il consentito. Denunciato a piede libero anche un 20enne romano trovato, durante un controllo in piazza Santa Costanza, in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 cm. (segue) (Rer)