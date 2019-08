Roma: controlli Cc da Parioli e piazza Bologna, sequestrato un locale. Daspo urbano per 7 parcheggiatori abusivi (2)

- Sette giovani sono stati trovati in possesso di dosi di droga e sono stati segnalati, quali assuntori, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Nella rete degli accertamenti sono finiti anche 7 parcheggiatori abusivi, sanzionati con il daspo urbano. I carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno anche notificato al titolare di un locale, in largo Erasmo Pistolesi, il decreto di applicazione del sequestro preventivo per disturbo delle occupazioni o del riposo dei vicini. Invece, unitamente ai colleghi dei Nas, i militari hanno proceduto al controllo di numerosi esercizi commerciali, sanzionandone 4 per un totale di 9.000 euro: un bar in piazza Istria, un pub in piazza delle Crociate e un ristorante in viale Parioli per la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e un ristorante in via Nemorense per carenze igieniche. I carabinieri hanno infine sanzionato 18 persone sorprese a consumare bevande alcoliche in strada oltre l’orario consentito, in violazione dell’ordinanza anti-alcool del sindaco di Roma. Sono stati multati complessivamente di 2.700 euro. Nel corso del servizio sono state identificate 97 persone e controllati 48 veicoli. (Rer)