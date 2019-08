Colombia: tre morti in scontri tra gruppi armati nel dipartimento di Antioquia

- Le autorità colombiane hanno confermato la morte di tre persone in scontri tra i gruppi armati Esercito di liberazione nazionale (Eln) e Clan del Golfo nel villaggio di Murri, nel dipartimento di Antioquia. Secondo quanto riferisce la stampa colombiana si tratta di un presunto membro del Clan del Golfo, di un civile e di una donna indigena, colpita da un proiettile vagante. In un rapporto pubblicato ieri l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha denunciato gravi abusi commessi da bande armate nei confronti di civili colombiani e venezuelani in Colombia. Lo studio si concentra, in particolare, sulla regione di Catatumbo, nel nord-est del paese. (segue) (Mec)