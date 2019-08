Colombia: tre morti in scontri tra gruppi armati nel dipartimento di Antioquia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto dell’Ong documenta uccisioni, sparizioni, violenze sessuali, reclutamento di bambini come soldati e sfollamenti forzati causati dall’Eln, dall’Esercito di liberazione popolare (Epl) e dissidenti delle ex Forze rivoluzionarie armate della Colombia (Farc). “Mentre i gruppi armati combattono per occupare il vuoto lasciato dalle Farc a Catatumbo, centinaia di civili sono stati coinvolti nel conflitto", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Hrw. "I venezuelani che stanno fuggendo dall'emergenza umanitaria nel loro paese sono intrappolati". (segue) (Mec)