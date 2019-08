Colombia: tre morti in scontri tra gruppi armati nel dipartimento di Antioquia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano, per parte sua, fa sapere che da agosto del 2018, data dell'insediamento del presidente Ivan Duque, a luglio 2019, le morti si sono ridotte del 35 per cento rispetto all'analogo periodo precedente. A luglio del 2019, segnala Bogotà, le indagini giudiziarie hanno permesso di accertare il 60,2 per cento degli omicidi, contro il 57 per cento registrato a maggio. Bogotà fa anche sapere che si è sostanzialmente ridotta la porzione di territorio in questo senso meno sicura, rilevando che i fatti di sangue contro i leader sociali si sono concentrati solo in un'area equivalente al 5 per cento del paese. Il tutto, conclude il governo, portando il tasso di omicidi di leader sociali nel corso del 2019 a quota 0,06 per cento su centomila abitanti. Gli atti di violenza contro i rappresentanti popolari sono tra i punti sotto più stretta osservazione nella scena che si è aperta all'indomani della firma degli accordi di pace tra il governo e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc), a fine 2016. (Mec)